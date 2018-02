再有聯邦法官發禁制令 阻止特朗普結束DACA

By

【KTSF 江良慧報導】

再有聯邦法官頒發禁制令,阻止特朗普政府終止DACA計劃,法官同時裁定,聯邦政府必須全面重啟計劃,接納新申請和延期申請。

紐約東區的地方法官表示,政府有權推翻DACA計劃,但必須要提出合理原因,而國土安全部在去年9月所提出的理據並不足夠。

法官甚至引用特朗普的推文作為證據,指出特朗普聲稱可以重新審視這問題,來作為DACA可以繼續實施,法官更下令政府除了要容許那些已經受計劃保障的人續期外,還要接受新的申請。

特朗普在去年宣布從今年3月5日起終止DACA,該計劃容許一些在年幼時已在美國生活的無證年青人,繼續在美國居留。

這些無證年青人又稱為夢想生,國會現正致力制定DACA補救方案,希望能繼續保護夢想生,但同時也要加強邊境保安和制止非法移民。

