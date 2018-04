By

【KTSF】

首都華盛頓一名聯邦法官週二裁定,特朗普政府不能廢除DACA夢想生計劃,法官認為國土安全部不能提出足夠的法律理據和風險判斷,以支持對DACA的廢除令,法官給予國土安全部90天的時間提交補充的材料。

這是特朗普在DACA 問題上,第三次在法庭受到挫敗。

他在去年9月下令廢除由奧巴馬總統以行政命令設立的DACA 計劃,引起多宗訴訟,在此之前,法庭先後裁定特朗普政府敗訴,必須繼續執行DACA計劃,直到國會通過解決方案。

國會到現在因為府會政治角力,過了3月的期限,到今天還沒能通過相關的立法。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。