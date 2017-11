By

特朗普總統早前簽署一項計劃停止對庇護城市撥款的行政命令,一名聯邦法官週一裁定,該行政命令違憲,並永久阻止其生效。

特朗普在今年1月25日簽署該行政命令,隨後,舊金山和南灣聖他克拉(Santa Clara)縣分別在1月31日和2月3日提出訴訟,兩個地方政府提出動議,要求舊金山區域法院法官William Orrick宣布特朗普的命令違憲,並永久阻止其生效。

今年4月,Orrick法官頒布一項臨時禁令,阻止該行政命令生效,直至達成裁決,而週一的判決就將禁令變成永久性。

舊金山市府表示,每年獲得12億元聯邦撥款,相當於其年度預算的13%,而聖他克拉縣每年獲得17億元聯邦撥款,即是每年預算的35%。

