【i-CABLE】

美國紐約一名華人申請綠卡,接受查問期間被當局帶走,扣押近一個月後獲釋。 當地傳媒報道,這名39歲、譯音姓游的男子居於皇后區多年,2002年曾申請政治庇護但不獲批准,更被勒令遞解出境,但當局一直未有執行命令。 他上月底與妻子一同接受綠卡申請面試時,被移民局人員帶走,關押在新澤西州的拘留中心。 家人入稟,要求暫緩遞解,聯邦法院法官週三批准他暫時留在美國。

