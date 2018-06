By

【KTSF】

特朗普總統前競選經理Paul Manafort因為被指涉嫌干擾證人,週五被一名聯邦法官撤銷保釋,即時監禁。

Manafort因為被指涉及俄羅斯干擾2016年美國大選而面對多項控罪,他在週五之前一直獲准保釋,但要居家囚禁,並佩戴腳環監察器。

不過,控方加控他干擾證人和串謀妨礙司法公正,並要求法官在候審期間把他監禁。

獨立檢察官穆勒的團隊指Manafort涉嫌使用多個不同的電話和手機程式,企圖教唆證人要怎樣作證,但Manafort的律師就指,他連誰是證人也不知道。

Manafort一直否認所有控罪,特朗普總統就表示,Manafort只替他工作很短時間,對他被收監表示極度不公平。

