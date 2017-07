聯邦法官削旅遊禁令效力 進一步擴大親屬定義

By

夏威夷一名聯邦法官週四對特朗普總統頒布的旅遊禁令作出新裁決,盡一步削弱旅遊禁令的效力,讓更多與美國公民有親屬關係的人可申請簽證來美。

這次是特朗普1月頒布旅遊禁令後,在司法體制上遭遇的最新挫敗,聯邦最高法院已定於10月就旅遊禁令作出終極裁決。

這項旅遊禁令針對6個穆斯林為主的國家,分別是敘利亞、蘇丹、索馬里、利比亞、伊朗和也門。

而所謂的旅遊禁令,其實並非完全禁止這些國家的人士入境,只是收緊現行早已嚴格的簽證批核政策,這些國家的人士如果早已持有簽證,仍然可入境美國,而新的簽證申請人,則必須在美國有親屬,或者是來美讀書或工作,才可申請來美簽證。

聯邦法官Derrick Watson週四的裁決,將親屬的定義擴大至直系親屬以外,代表祖父母、孫兒女、配偶的兄弟姐妹、姨母、姑姆、叔舅、姪子女和表兄弟姐妹都納入親屬範圍內。

之前,親屬只介定為父母、配偶、未婚夫婦、子女、女婿、媳婦或兄弟姐妹。

另外,法官也裁定,已獲美國難民機構獲批庇護的難民,也應合資格申請簽證。

