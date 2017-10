特朗普新版旅遊禁令再受挫 生效前被法官叫停

By

【KTSF 陶璟樂報導】

特朗普總統的最新旅遊禁令,在生效前一天被一名聯邦法官再次叫停。

夏威夷地區聯邦法官Derrick Watson叫停特朗普最新修改的第三版旅遊禁令,並闡述了其不合法的理由。

Wastson說與前兩個版本相比,最新版問題沒有解決,禁令仍然違反了移民法,涉嫌對相關國家移民的歧視。

新的旅遊禁令無限期禁止8個國家的公民進入美國,當中包括6個信奉伊斯蘭為主的國家,分別是敘利亞、利比亞、伊朗、也門、索馬利、乍得,同時限制北韓公民和委內瑞拉的官員來美。

聯邦司法部指法官的裁決有誤,會提出上訴,而白宮就發表聲明,Watson的裁決存在危險缺陷。

特朗普於3月份發布的旅遊禁令覆蓋6個國家,當中包括非洲國家蘇丹,而相比於第一個版本,去掉了伊拉克。

而除了夏威夷,目前美國其他一些州也在考慮是否提出訴訟,以阻止新的旅遊禁令。

