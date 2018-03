By

【i-CABLE】

德國地區法院發言人指,相信在復活節前,不會就西班牙要求引渡前加泰羅尼亞自治區主席普伊格德蒙特的案件作出裁決。

被西班牙通緝的普伊格德蒙特,被拘留在德國新明斯特市的監獄,當地法院週一開庭聆訊,是否將他遣返西班牙受審,和他是否需要還柙,法院有60日限期作出裁決。

普伊格德蒙特因發動加泰獨立公投,被西班牙控告叛國及非法挪用公款等罪,周日由挪威經丹麥進入德國時被捕,若被送返西班牙受審,將面臨最高刑罪監禁30年。

