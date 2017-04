By

一名聯邦法官週二頒發禁制令,禁止特朗普總統取消給予庇護城市的聯邦撥款,指總統無權在撥款上加設新的條件。

舊金山以及南灣Santa Clara縣分別入禀法庭,要求推翻特朗普發出的行政命令,當中定明聯邦政府將會停止向庇護城市發放撥款,所謂庇護城市就是這些城市或縣政府,拒絕與聯邦執法人員合作以保護無證移民。

特朗普政府表示,庇護城市容許危險犯罪分子的存在,警告要撤銷對庇護城市的聯邦撥款。

聯邦法官William Orrick的禁制令,將在訴訟於法庭有裁決前適用。

