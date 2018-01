By

【KTSF】

舊金山聯邦法院週二發出臨時禁制令,阻止特朗普政府廢除俗稱DACA的暫緩遣返無證兒童計劃。

司法部去年9月宣布,逐步廢除奧巴馬年代頒布的暫緩遣返無證兒童DACA計劃,首批簽證到期的”追夢者”最快3月就面臨遣返。

舊金聯邦法院週二晚頒布臨時禁制令,阻止特朗普政府廢除這個被稱為”追夢者”的計劃,意味近80萬名受惠的年輕非法移民,暫時毋須擔心被遣返。

在法院頒令前,特朗普總統在白宮會見共和、民主兩黨議員,促請他們盡快制訂替代方案。

