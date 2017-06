By

【KTSF 崔凱橋報導】

原本7月1號生效的加州63號提案,禁止民眾擁有超過10發子彈的大容量子彈匣提案,在生效前夕,被一名聯邦法官煞停。

聖地牙哥聯邦法官Roger Benitez週四以”63號提案很可能違憲,剝奪民眾持有武器的權力為由”,應原訴人全國槍會附屬的加州槍會要求頒布臨時禁制令,禁止該法生效。

63號提案是要加強公眾安全,以及對購買彈藥者的背景調查,在上年11月大選中獲得63%選民支持通過。

