【i-CABLE】

英國最高法院裁定患上罕見遺傳病、性命垂危的男嬰查利,將會轉到療養院及「拔喉」。 查利的父母原本希望帶11個月大的兒子回家善終,但在醫院反對下,夫婦作出讓步,同意讓兒子到療養院,並提出希望有數天時間讓兒子繼續插喉,與他最後相處。 最高法院法官週四裁定,把查利送到療養院後,便要移走他的維生儀器,讓他自然地結束生命。

