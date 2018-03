By

【KTSF】

馬里蘭州一個聯邦法官週三裁定,一宗指控特朗普總統非法收取來自海外和本地政府禮物或付款的訴訟可以繼續。

訴訟由首都華盛頓和馬里蘭州的司法部長提出,他們指控特朗普透過他的家族生意,非法收取來自外國政府的禮物,違反憲法的薪資條款。

訴訟也指控特朗普的酒店,比其他同區酒店有不公平的優勢,因為政府官員可能因為特朗普和酒店的關係,而選擇入住特朗普酒店,他們也指酒店享有特別的稅務優惠。

不過法官裁定,訴訟只可以針對支付給首都地區特朗普集團的付款,而並不包括其他地區。

