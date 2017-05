眾議院通過美國健保法案 不再規定人人要買健保

By

眾議院今天以217票對213票些微的差距通過’美國健保法’。共和黨人形容是特朗普的勝利。

特朗普形容共和黨人提出的這項替代案是他們能期待的世上最好方案。

法案是由聯邦眾議長賴恩力推。他第一次提出時,因與茶黨勢力保守派自由黨團談不攏而要撤回。今次與自由團黨妥協,作出了修訂而勉強取得足夠的票數。仍有二十名共和黨人倒戈,而民主黨人也全部投反對票。

替代案不再硬性規定人人必須買健保,並凍結在奧巴馬任內Medicaid項目的擴張。

此外更容許州拒絕人帶病投保或撤回對帶病投保的保費保障。在新法案下,有一個1380億元的基金來補貼帶病投保的保費。

共和黨人認為,這樣做會令到 一般人的保費不會因為少數人的病況而影響他們的保費。

另外新法案也預期會為企業及保險公司提供六千億元的健保稅務優惠。

