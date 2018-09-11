招霞受負面報導影響 宣布退選舊金山教育委員（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

競選舊金山教育委員，獲得多名民選官員支持的華裔社區活躍人士招霞（Josephine Zhao），受到近日負面報導的影響，週一在社交網站上宣布退選。

招霞週一早上在社交網站上留言指，經過深思熟慮後決定退選，她堅信自己在各種問題的立場上遭到扭曲及誤解，有人想藉此毀滅她的人格。

事緣在8月份，舊金山觀察家報開始報導，招霞2013年極力反對在公校設置不分性別的洗手間，當年招霞更對一份中文報章指，這條法例間接讓學生同廁同浴，可能會引致性侵，甚至是強姦的問題。

報導刊登後，引起不少性小眾LGBTQ團體的不滿，指她不尊重跨性別學生。

招霞其後亦公開道歉，解釋自己當年對法例的理解不夠透徹，她是絕對尊重跨性別學生，她贊成設置中性洗手間，只是不同意同廁同浴法。

招霞說：”當時是認為中小學生男女同廁同浴，而不是說跨性別小學生，可以用他們自認的廁所，當然這是無問題的，但如果用跨性別的孩子作為武器，去推動中小學生男女同廁同浴法，那我們就要考慮。”

道歉過後，網上報章Mission Local找到招霞在微信用中文向支持者表示：”我的問卷是隨便填的，應付外面的人，自己心中有原則，我只是為對他們這個法案的錯誤理解道歉，並不支持同廁同浴。”

這段留言觸發英文媒體指，招霞講一套做一套，不是真心想道歉，更有媒體要求她退選。

招霞週一回應指，跨性別人士的權利及尊嚴比競選更重要，她絕對支持，因此她願意離開，為更大的利益而努力，不希望有人借她的競選，成為分裂社區的工具。

招霞是來自中國的移民，移民來美已經有20多年，身為母親及小業主的她，近年活躍於教育及房屋政策等事務。

直到去年，招霞決定參選教育委員，並得到舊金山市長布里德及州參議員威善高等人的支持。

根據選務處的資料顯示，退出11月份選舉的截止日期是8月31日，已經過了，因此就算招霞宣布退選，她的名字仍然會留在選票，選民仍然可以投她一票。

局方指，名字在選票上的候選人，如果得到足夠票數，同樣被視作當選，今次的教委選舉一共有19人，爭奪3個席位。

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