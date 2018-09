招霞受負面報導影響 宣布退選舊金山教育委員（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

競選舊金山教育委員,獲得多名民選官員支持的華裔社區活躍人士招霞(Josephine Zhao),受到近日負面報導的影響,週一在社交網站上宣布退選。

招霞週一早上在社交網站上留言指,經過深思熟慮後決定退選,她堅信自己在各種問題的立場上遭到扭曲及誤解,有人想藉此毀滅她的人格。

事緣在8月份,舊金山觀察家報開始報導,招霞2013年極力反對在公校設置不分性別的洗手間,當年招霞更對一份中文報章指,這條法例間接讓學生同廁同浴,可能會引致性侵,甚至是強姦的問題。

報導刊登後,引起不少性小眾LGBTQ團體的不滿,指她不尊重跨性別學生。

招霞其後亦公開道歉,解釋自己當年對法例的理解不夠透徹,她是絕對尊重跨性別學生,她贊成設置中性洗手間,只是不同意同廁同浴法。

招霞說:”當時是認為中小學生男女同廁同浴,而不是說跨性別小學生,可以用他們自認的廁所,當然這是無問題的,但如果用跨性別的孩子作為武器,去推動中小學生男女同廁同浴法,那我們就要考慮。”

道歉過後,網上報章Mission Local找到招霞在微信用中文向支持者表示:”我的問卷是隨便填的,應付外面的人,自己心中有原則,我只是為對他們這個法案的錯誤理解道歉,並不支持同廁同浴。”

這段留言觸發英文媒體指,招霞講一套做一套,不是真心想道歉,更有媒體要求她退選。

招霞週一回應指,跨性別人士的權利及尊嚴比競選更重要,她絕對支持,因此她願意離開,為更大的利益而努力,不希望有人借她的競選,成為分裂社區的工具。

招霞是來自中國的移民,移民來美已經有20多年,身為母親及小業主的她,近年活躍於教育及房屋政策等事務。

直到去年,招霞決定參選教育委員,並得到舊金山市長布里德及州參議員威善高等人的支持。

根據選務處的資料顯示,退出11月份選舉的截止日期是8月31日,已經過了,因此就算招霞宣布退選,她的名字仍然會留在選票,選民仍然可以投她一票。

局方指,名字在選票上的候選人,如果得到足夠票數,同樣被視作當選,今次的教委選舉一共有19人,爭奪3個席位。

