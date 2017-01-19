曾俊華宣布參選香港特首 未回應中央有否勸退（視頻）

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香港前財政司司長曾俊華宣布參選行政長官。以「信任、希望、團結」為參選理念，他表示自己懂得香港，希望能休養生息，改變「非黑即白」的社會，具體政綱方面，他表明會繼續造地建屋。

「信任、希望、團結」，布景板上這3個詞語，曾俊華指是他參選信念。他的參選宣言，由自己十多歲移民美國說起，1982年回流香港加入政府，獲得中央委任做過兩屆司長。

他還提到香港人有愛國的傳統，而且這份感情，不是因為中國富有或者強大。

他提出政府下屆最主要工作，是要休養生息，贏回社會信任，重新審視經濟及社會政策，明智地為新產業創造條件，並幫助不幸被社會遺漏的人，又明確表示有一樣東西，他認同梁振英。他指會探討填海造地及市區重建，同時強調香港不能沒了郊野及舊建築。

曾俊華未有明確回應有否被中央官員勸退，他相信中央希望有公平公正的選舉。提到與林鄭月娥的分別，他指自己願意聆聽、重視團隊。

兩位前司長落場選特首，曾俊華如此形容他跟林鄭月娥的分別。他承認有支持者轉投林鄭陣營，強調無損關係，大家都任職政府三十多年，他又有沒有政績取勝？

另一個焦點是，中央究竟有沒有向他亮紅燈？有記者留意到這個標誌的顏色。他指辭職以來有朋友支持及鼓勵他，亦有朋友講其他意見，他沒有透露「朋友」是否包括中央官員，他指現在一張提名票都未有。

要取得泛民票，至少有這兩大課題要回答。曾經入院通波仔的曾俊華，還回應了健康問題。他的太太、長子及一眾競選辦成員都有站台，競選辦主任由外號「AO一姐」的前常任秘書長黎高穎怡擔任。

曾俊華強調自己是一個很守規矩的人，獲中央批准辭職後，才用3日籌備這場記者會。

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