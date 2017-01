曾俊華宣布參選香港特首 未回應中央有否勸退（視頻）

By

香港前財政司司長曾俊華宣布參選行政長官。以「信任、希望、團結」為參選理念,他表示自己懂得香港,希望能休養生息,改變「非黑即白」的社會,具體政綱方面,他表明會繼續造地建屋。

「信任、希望、團結」,布景板上這3個詞語,曾俊華指是他參選信念。他的參選宣言,由自己十多歲移民美國說起,1982年回流香港加入政府,獲得中央委任做過兩屆司長。

他還提到香港人有愛國的傳統,而且這份感情,不是因為中國富有或者強大。

他提出政府下屆最主要工作,是要休養生息,贏回社會信任,重新審視經濟及社會政策,明智地為新產業創造條件,並幫助不幸被社會遺漏的人,又明確表示有一樣東西,他認同梁振英。他指會探討填海造地及市區重建,同時強調香港不能沒了郊野及舊建築。

曾俊華未有明確回應有否被中央官員勸退,他相信中央希望有公平公正的選舉。提到與林鄭月娥的分別,他指自己願意聆聽、重視團隊。

兩位前司長落場選特首,曾俊華如此形容他跟林鄭月娥的分別。他承認有支持者轉投林鄭陣營,強調無損關係,大家都任職政府三十多年,他又有沒有政績取勝?

另一個焦點是,中央究竟有沒有向他亮紅燈?有記者留意到這個標誌的顏色。他指辭職以來有朋友支持及鼓勵他,亦有朋友講其他意見,他沒有透露「朋友」是否包括中央官員,他指現在一張提名票都未有。

要取得泛民票,至少有這兩大課題要回答。曾經入院通波仔的曾俊華,還回應了健康問題。他的太太、長子及一眾競選辦成員都有站台,競選辦主任由外號「AO一姐」的前常任秘書長黎高穎怡擔任。

曾俊華強調自己是一個很守規矩的人,獲中央批准辭職後,才用3日籌備這場記者會。

