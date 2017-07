By

【KTSF】

國會資深共和黨參議員麥凱恩(John McCain)確診腦癌。

現年80歲的麥凱恩上週到醫院例行檢查時,發現左眼球上方有血凝塊,隨即接受手術移除。

院方其後化驗血塊時,驗出一種極具侵略性的腦腫瘤,主治醫生表示,已徹底移除有問題的組織。

麥凱恩的辦公室表示,他會和醫生討論治療方案,包括化療或者電療。

麥凱恩目前在亞利桑那州家中休養,康復進度良好,家屬稍後決定治療方案。

