麥凱恩悼念會週四舉行 來賓讚揚他是”真正英雄”

【KTSF 張麗月報導】

已故資深聯邦參議員麥凱恩的悼念儀式,在他的家鄉阿里桑那州舉行,出席的來賓讚揚他是一個”真正英雄”和鬥士。

麥凱恩的靈柩由州府大樓移送到阿里桑那州鳳凰城一間教堂舉行悼念儀式,當地氣溫雖然達到華氏過百度,但無阻民眾對他的思念,群眾沿途揮舞著國旗,高舉寫著”麥凱恩”的競選式標語。

今次悼念會估計約有3,500人參加,令教堂擠滿人,當中包括20多名現任聯邦參議員和民主黨籍的前副總統拜登,拜登形容麥凱恩是個鬥士。

拜登說:”這不關乎麥凱恩的政治,他可能不同意事情,但他的出發點關乎價值觀問題。”

拜登又說,無論何時何地,如果麥凱恩見到濫權的事發生時,他就會發聲。

麥凱恩的長期幕僚Grant Woods就形容,麥凱恩是個富有幽默感的人。

教堂的資深牧師Noe Garcia就指,麥凱恩是個”真正美國英雄”。

悼念儀式舉行了將近90分鐘,當靈柩送離教堂時,就播放法蘭仙納杜拉的名曲”My Way”(我的路)作為終結,代表了麥凱恩的性格,就是根據自己的原則去走自己的路。

儀式結束後,麥凱恩的靈柩隨即由一架軍機運往首都華盛頓的國會山莊,準備週五供民眾吊唁,星期六就在華盛頓國家大教堂舉行喪禮,然後到星期日就安葬在馬里蘭州的海軍學院。

麥凱恩做了6個任期的聯邦參議員,也曾在2000年和2008年兩度出馬競逐總統,但最終輸了給小布殊和奧巴馬。

他也曾打過越戰,被越共俘虜,關押了5年半,他在上週末因腦癌病逝,享年81歲。

