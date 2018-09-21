共和黨加州州長候選人John Cox接受本台專訪（視頻）

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【KTSF 古琳嘉報導】

本台曾多次報導，民主黨籍加州州長候選人紐森（Gavin Newsom）在灣區相關的競選活動，不過對於他的對手，共和黨加州州長候選人John Cox，可能許多觀眾會感到比較陌生。

Cox週四來到灣區，並接受本台專訪，談到美中貿易大戰以及加州住房問題，在移民政策方面，他明確表態支持合法移民，但就堅決反對庇護政策。

這次加州州長選舉，是民主黨的紐森與共和黨的Cox對決的局面，不同於紐森在灣區紮根多年，本地的選民對於Cox並不熟悉。

Cox說：”我是個商人，過去十年都住在加州，等於加州人，我家人也大多住在加州，我看到加州不停在走下坡，包括教育成績，還有住房負擔也很可怕，人們負擔不了住房、汽油、水和電，城市的狀況也可怕，舊金山向來是世界頂尖的旅遊勝地，現在卻滿是無家可歸者。”

Cox來自南加州聖地牙哥，從會計師起家，曾開設自己的會計公司，又轉行投資食物服務製造公司，他談到要解決加州住房問題，就要建更多住房。

Cox說：”我們需要建造更多住房，我本身就在建造業，我在加州以外地方蓋公寓，成本低很多，加州住屋成本被行政關卡、稅項和延誤推高，我們必須蓋更多可負擔住房，方法之一是鬆綁政府法規 降低成本。”

他在專訪中也分別就移民議題和美中貿易大戰說明立場。

Cox說：”我是個人道派共和黨人，所以我相信我們需要更多移民，我祖先來自東歐，我很看重移民來美尋找致富機會，今天移民方面，主導辯論的最大問題是在我們南邊的墨西哥，麻煩的是墨西哥管不好治安，我的對手支持庇護政策，庇護城市政策說，執法部門不能合作，我是反對的，我希望執法部門跟移民局合作，確保那些來自外國的犯罪者，特別是來自墨西哥或中美洲的罪犯離開。”

在美中貿易戰方面，他支持特朗普的政策。

Cox說：”加州和其他國家的貿易極重要，中國當然是我們的貿易夥伴，從加州中谷生產的水果和核果都極為重要，我們出口數以噸計加州的杏仁、開心果、核桃還有其他，但是總統言之有理，中國利用其貨幣和貿易政策偏袒中國企業，我相信公平自由的貿易，應努力降低貿易壁壘，我認為競爭和自由是很美好的事，我樂見兩國的關稅取消，保護主義往往只是被政客利用來取得權力。”

儘管當前各項民調顯示，紐森仍具有明顯的領先優勢，不過Cox相信，目前兩人差距已經縮小。

他將在10月8日與紐森出席KQED公共電台的論壇，這也是兩人至今唯一確認的一場辯論。

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