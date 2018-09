共和黨加州州長候選人John Cox接受本台專訪（視頻）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

本台曾多次報導,民主黨籍加州州長候選人紐森(Gavin Newsom)在灣區相關的競選活動,不過對於他的對手,共和黨加州州長候選人John Cox,可能許多觀眾會感到比較陌生。

Cox週四來到灣區,並接受本台專訪,談到美中貿易大戰以及加州住房問題,在移民政策方面,他明確表態支持合法移民,但就堅決反對庇護政策。

這次加州州長選舉,是民主黨的紐森與共和黨的Cox對決的局面,不同於紐森在灣區紮根多年,本地的選民對於Cox並不熟悉。

Cox說:”我是個商人,過去十年都住在加州,等於加州人,我家人也大多住在加州,我看到加州不停在走下坡,包括教育成績,還有住房負擔也很可怕,人們負擔不了住房、汽油、水和電,城市的狀況也可怕,舊金山向來是世界頂尖的旅遊勝地,現在卻滿是無家可歸者。”

Cox來自南加州聖地牙哥,從會計師起家,曾開設自己的會計公司,又轉行投資食物服務製造公司,他談到要解決加州住房問題,就要建更多住房。

Cox說:”我們需要建造更多住房,我本身就在建造業,我在加州以外地方蓋公寓,成本低很多,加州住屋成本被行政關卡、稅項和延誤推高,我們必須蓋更多可負擔住房,方法之一是鬆綁政府法規 降低成本。”

他在專訪中也分別就移民議題和美中貿易大戰說明立場。

Cox說:”我是個人道派共和黨人,所以我相信我們需要更多移民,我祖先來自東歐,我很看重移民來美尋找致富機會,今天移民方面,主導辯論的最大問題是在我們南邊的墨西哥,麻煩的是墨西哥管不好治安,我的對手支持庇護政策,庇護城市政策說,執法部門不能合作,我是反對的,我希望執法部門跟移民局合作,確保那些來自外國的犯罪者,特別是來自墨西哥或中美洲的罪犯離開。”

在美中貿易戰方面,他支持特朗普的政策。

Cox說:”加州和其他國家的貿易極重要,中國當然是我們的貿易夥伴,從加州中谷生產的水果和核果都極為重要,我們出口數以噸計加州的杏仁、開心果、核桃還有其他,但是總統言之有理,中國利用其貨幣和貿易政策偏袒中國企業,我相信公平自由的貿易,應努力降低貿易壁壘,我認為競爭和自由是很美好的事,我樂見兩國的關稅取消,保護主義往往只是被政客利用來取得權力。”

儘管當前各項民調顯示,紐森仍具有明顯的領先優勢,不過Cox相信,目前兩人差距已經縮小。

他將在10月8日與紐森出席KQED公共電台的論壇,這也是兩人至今唯一確認的一場辯論。

