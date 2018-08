By

南灣聖荷西市週五上班繁忙時間,一名正在緩步跑的男子被一列通勤列車撞死,當局稱死者當時帶著耳機,估計是一宗意外。

聖荷西消防局稱,事發於早上8時45分左右,地點在Alviso地區,該名男子似乎企圖在列車前跨過路軌,死者估計年約30餘歲。

涉案列車是屬於Altamont Corridor Express公司,該公司稱,緩跑男子是擅自闖入路軌地方,事發後,列車服務停頓至少兩小時,乘坐涉案列車約400名乘客需要轉乘接駁巴士前往目的地。

ACE的列車服務連接加州中谷和矽谷,Amtrak和其他客運列車也會使用出事的路軌。

