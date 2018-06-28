米高積遜父親喬積遜逝世 終年89歲

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已故流行樂巨星米高積遜的父親喬積遜逝世，終年89歲，雖然一手發掘子女的演藝天分，令他們成名，但喬積遜與家人關係一般。

1969年， Jackson 5推出首張專輯，一炮而紅。這支兄弟班組合在70年代初大受歡迎，更造就家中排行第七的米高積遜成為一代流行樂巨星。

幕後推手是父親喬積遜，他曾任樂隊結他手，為了養活妻子和9名子女，轉為當鋼鐵工人，其間發掘了米高積遜的音樂天分。

米高早年在自傳透露，童年時被父親虐打、彼此關係一般，他遷居後禁止父親上門探望，不過2004年米高被控侵犯兒童，喬積遜陪伴他到法庭，米高指已逐漸原諒父親。

喬積遜承認是嚴父，因為不想子女行差踏錯。

米高積遜2009年6月在洛杉磯猝死，喬積遜曾促請當局全力調查。

除了米高積遜，喬積遜其他子女亦在演藝界獨當一面，包括么女珍納積遜，以及米高的姊姊，家中排第五的拉托亞積遜。

喬積遜近年健康轉差，3年前曾中風和心臟病發，本月因末期胰臟癌送院，當地週三清晨不治、終年89歲。

喬積遜的Twitter帳號3日前曾發出帖文，慨嘆生命流逝，不由自己控制。

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