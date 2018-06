米高積遜父親喬積遜逝世 終年89歲

By

已故流行樂巨星米高積遜的父親喬積遜逝世,終年89歲,雖然一手發掘子女的演藝天分,令他們成名,但喬積遜與家人關係一般。

1969年, Jackson 5推出首張專輯,一炮而紅。這支兄弟班組合在70年代初大受歡迎,更造就家中排行第七的米高積遜成為一代流行樂巨星。

幕後推手是父親喬積遜,他曾任樂隊結他手,為了養活妻子和9名子女,轉為當鋼鐵工人,其間發掘了米高積遜的音樂天分。

米高早年在自傳透露,童年時被父親虐打、彼此關係一般,他遷居後禁止父親上門探望,不過2004年米高被控侵犯兒童,喬積遜陪伴他到法庭,米高指已逐漸原諒父親。

喬積遜承認是嚴父,因為不想子女行差踏錯。

米高積遜2009年6月在洛杉磯猝死,喬積遜曾促請當局全力調查。

除了米高積遜,喬積遜其他子女亦在演藝界獨當一面,包括么女珍納積遜,以及米高的姊姊,家中排第五的拉托亞積遜。

喬積遜近年健康轉差,3年前曾中風和心臟病發,本月因末期胰臟癌送院,當地週三清晨不治、終年89歲。

喬積遜的Twitter帳號3日前曾發出帖文,慨嘆生命流逝,不由自己控制。

