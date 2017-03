拜登小兒子戀上大嫂 稱戀情獲家人祝福

By

【KTSF 劉開平報導】

前副總統拜登的幼子Hunter發生婚外戀,對像竟然是他的大嫂,拜登和夫人表示,支持並祝福他們。

拜登的小兒子Hunter今年47歲,傳出和他的大嫂Hallie發生婚外戀,他週三發表聲明承認事件,並說他和Hallie互相發現對方才是自己的真愛,兩人能在一起,是他們的幸運,而家人和朋友的支持,也是他們的幸運。

Hallie是Hunter的大哥Beau的妻子,Beau生前擔任德拉瓦州總檢察長8年,被認為是民主黨的新星,他不幸在2015年因腦瘤去世,對拜登家庭

是一個極大的打擊。

拜登夫婦發表聲明,表示完全支持小兒子和Hallie的決定,並祝福他們兩人。

拜登家庭發言人也透露,Hunter已經和妻子Kathleen分手,Hunter和Kathleen有3個小孩,而Hallie和Beau有兩個小孩。

