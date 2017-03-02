拜登小兒子戀上大嫂 稱戀情獲家人祝福

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【KTSF 劉開平報導】

前副總統拜登的幼子Hunter發生婚外戀，對像竟然是他的大嫂，拜登和夫人表示，支持並祝福他們。

拜登的小兒子Hunter今年47歲，傳出和他的大嫂Hallie發生婚外戀，他週三發表聲明承認事件，並說他和Hallie互相發現對方才是自己的真愛，兩人能在一起，是他們的幸運，而家人和朋友的支持，也是他們的幸運。

Hallie是Hunter的大哥Beau的妻子，Beau生前擔任德拉瓦州總檢察長8年，被認為是民主黨的新星，他不幸在2015年因腦瘤去世，對拜登家庭

是一個極大的打擊。

拜登夫婦發表聲明，表示完全支持小兒子和Hallie的決定，並祝福他們兩人。

拜登家庭發言人也透露，Hunter已經和妻子Kathleen分手，Hunter和Kathleen有3個小孩，而Hallie和Beau有兩個小孩。

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