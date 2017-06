美國就業市場新增職位遜預期 失業率降至16年最低

By

【KTSF 張麗月報導】

聯邦勞工部週五發表的數據顯示,5月份美國增加13.8萬份工作,增幅無預期這麼多,4月和3月份增加的職位數目也向下調低。

今年至今,全國共增加了81萬份工作,全國平均失業率就降至4.3%,是16年來最低。

工人平均時薪就微升0.2%至到26.22元,符合預期,過去一年,時薪增幅是2.5%。

分析認為,雖然這份就業報告表現疲弱,但調查顯示,本月加息的機會仍然超過九成,同時由於工人薪金增長只屬溫和,可能會影響今年下半年再加息的步伐。

另一項商務部的數據就顯示,美國對外貿易赤字4月份擴大至476億元,比前一個月上升5.2%,是4個月來新高。

美國出口四月份微跌0.3%,主要是美國減少了汽車出口,入口就上升0.8%,因為美國買多了外國生產的手機和消費產品。

今年至今,出口上升6.1%,入口也上升7.5%。

至於美國對華外貿逆差4月份就急升12.4%,達到276億元。

特朗普總統曾經揚言要降低貿易赤字,又指責貿易夥伴壓低價格,傾銷貨品到美國。

