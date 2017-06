【i-CABLE】

中國多個省市,好似廣州、上海和江蘇,有民眾食小龍蝦後引起橫紋肌溶解症。單單去年,就有超過100宗個案。小龍蝦原本產自美國,之後中國都有出產,主要來自湖北、湖南及江蘇等長江中下游省份,目前更外銷至歐美市場。

夏天一到,就是小龍蝦盛產的季節,小龍蝦炒一炒就成為美食。雖然有市民說少吃,但這麼美味怎麼忍呢?不過病從口入,江蘇有一名女子懷疑因進食的小龍蝦帶有寄生蟲,所以導致肺吸蟲病。

到底小龍蝦是否有寄生蟲?中國有媒體聯同食品安全中心進行檢測。今次真的怎麼也說不清,3個樣本內有兩個樣本含有寄生蟲。

專家就提醒市民,如果要食用小龍蝦,必須先用清水反覆清洗乾淨,再進行高溫烹煮,才可食用。

