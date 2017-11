By

被控煽動顛覆國家政權罪的中國維權律師江天勇,週二早上在湖南長沙市中級人民法院,被判處有期徒刑兩年,剝奪政治權利3年。江天勇當庭表示不上訴。

法院指江天勇長期受反華勢力滲透影響,逐漸形成推翻國家現行政治制度思想。

46歲的江天勇,去年12月失蹤,其後證實被北京市警方拘捕,一直被關押。

內地有網站日前以十一世班禪書法精品為名,拍賣十五幅聲稱是班禪的字畫。班禪本星期一發表聲明,指這些字畫純屬造假,與他本人無關,呼籲廣大書友不要購買。班禪還表示,在淘寶上有數十家店舖在賣他的假字畫。

湖南省桃江縣第四中學發現肺結核疫情事件,當局發出通報,縣衛計局、教育局、疾控中心,以及出事中學校長被免職。當地紀委和監察局將進一步調查官員失職瀆職行為。

