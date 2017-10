甘迺迪遇刺文件公開 槍手犯案兩月前曾晤蘇聯官員

【i-CABLE】

美國前總統約翰甘迺迪遇刺案封存半世紀的調查文件保密限期屆滿,新公開的2千多份記錄顯示槍手曾與蘇聯特工會晤,不過沒說明事件是否牽涉外國政府,當局亦沒公開逾百份觸及涉案人士身分的文件,特朗普總統解釋,要顧及國家安全,承諾再作檢討。

約翰甘迺迪1963年遇刺,圍繞兇手背景的各種陰謀論,至今一直未有平息,其中一個說法質疑外國政府才是真正幕後黑手。新解密的文件焦點之一正是槍手奧斯瓦德,跟蘇聯、古巴等共產國家的連繫。

其中一份檔案揭露奧斯瓦德案發前約兩個月,逗留墨西哥近一週,其間在蘇聯大使館與領事科斯季科夫見面,科斯季科夫另一身分,是蘇聯國家安全委員會特工,隸屬專責執行暗殺的部門。

當時,聯邦調查局認為,奧斯瓦德是尋求對方就護照或簽證問題提供協助,即使一早知悉事件,奧斯瓦德回國後,亦沒傳召其協助調查。

蘇聯一直否認同案有關,時任聯邦調查局局長胡佛取得的內部文件顯示,蘇聯共產黨相信,奧斯瓦德是受甘迺迪當時的副手,副總統詹森指使,或是美國極右人士所為,認為案件經周詳計劃,沒可能是單獨犯案。

另一份中情局獲取的資料,把茅頭指向古巴,推測兇手或是卡斯特羅的特工,不過不同資料說法有出入,亦無法確認消息來源。

今次獲總統特朗普授權公開的2,800多份涉案文件,一如外界預期,只交代了槍手事前大概行蹤,更關鍵的200多份含有涉案人士、線人身分的資料,不獲解禁。

白宮解釋,特朗普是在保密限期快將屆滿前,接獲中情局及聯邦調查局等,要求繼續封存相關記錄,若公開所有文件,或為國家安全帶來不可逆轉的傷害,形容是別無選擇。

特朗普已責令有關部門半年內提交檢討報告,除非有充分理據,否則會按計劃,陸續公開餘下文件。

