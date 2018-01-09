嚴寒加上爆水管 紐約甘迺迪機場航空交通大混亂

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【KTSF 游瑋珊報導】

東岸嚴寒天氣嚴重影響航空交通，紐約甘迺迪國際機場週日爆水管，加上連日風雪引發延誤，有旅客已露宿機場數天。

連日嚴寒，令紐約甘迺迪國際機場航班大混亂，再加上週日爆水管，4號客運大樓被水淹浸，旅客怨聲載道。

有來自意大利的男女遊客原本上週五啟程返意大利，但到週一仍未能成行，女遊客Andrea Collavo投訴機場沒組織，缺乏資訊。

負責機場營運的港口事務管理局解釋，機器結冰、處理行李延誤，加上人手不足，都令飛機停泊時間延長，一些航班乘客要在停機坪等上數小時，才有巴士送他們往客運大樓，一些航班甚至要改飛其他地方，氣象局預測週一晚會再有雨雪。

至於東南部地區，嚴寒令路面結冰，引發多宗交通意外，州際75公路喬治亞州段有30多輛車在雨雪天氣下相撞，車龍一直堵至約廿哩外的田納西州州界。

喬治亞州北部，許多校區週一仍停課，包括阿特蘭大在內地區，冬季天氣警告仍生效。

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