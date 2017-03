舊金山華埠珠寶行遇劫 匪徒用鐵錘打破櫥窗（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山華埠再發生珠寶店劫案,ㄧ名非洲裔男子用鐵錘打破店鋪的櫥窗,偷走近9萬元的珠寶首飾。

遇劫後珠寶店照常營業,不過兩邊櫥窗上了鐵閘,被打破的櫥窗用木板遮蓋住,地面上仍有殘留的玻璃碎,另一邊的櫥窗已經沒有擺放任何珠寶。

珠寶店亦有做足安全措施,想要進入店內的市民,必須要先按鈴,然後要通過兩道鐵閘才可以進入店內。

根據警方的報告,案發在上星期五下午約3時,華埠天后廟街100號路段ㄧ間珠寶店。

ㄧ名年約40歲的非洲裔男子,突然用鐵錘打破店鋪的櫥窗,偷走鑽石及手鐲等珠寶,當時有在場的市民表示,突然聽到ㄧ聲巨響,以為是交通意外。

其後到店鋪外ㄧ看,才知道是打劫,警方表示,損失總值約8萬7千元。

珠寶店的負責人接受本台電話訪問時透露,案發時她與ㄧ名首飾師傅都在店中,損失的主要是鑽石,實際的損失仍在點算中。

珠寶店負責人說:”我當時剛剛在首飾櫃後方,師傅都是在裡面,我出來都要幾分鐘,幾秒鐘, 但他們快手,幾秒鐘就走了,他走了沒有進來,就沒有那麼怕。”

負責人透露,她見到賊人的外貌,店鋪有設置閉路電視,已經將所有線索交給警方處理。

案發現場是天后廟街與Washington街交界,平日總是人來人往,負責人指 案發當日正是雨天,行人比較少。

珠寶店負責人說:”匪徒都不理了,他們想從哪裡偷就從哪裡,都沒辦法了 防不勝防。”

在華埠的中央警局表示,現階段正在調查各種從現場取得的錄影片段。

