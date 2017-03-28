舊金山華埠珠寶行遇劫 匪徒用鐵錘打破櫥窗（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山華埠再發生珠寶店劫案，ㄧ名非洲裔男子用鐵錘打破店鋪的櫥窗，偷走近9萬元的珠寶首飾。

遇劫後珠寶店照常營業，不過兩邊櫥窗上了鐵閘，被打破的櫥窗用木板遮蓋住，地面上仍有殘留的玻璃碎，另一邊的櫥窗已經沒有擺放任何珠寶。

珠寶店亦有做足安全措施，想要進入店內的市民，必須要先按鈴，然後要通過兩道鐵閘才可以進入店內。

根據警方的報告，案發在上星期五下午約3時，華埠天后廟街100號路段ㄧ間珠寶店。

ㄧ名年約40歲的非洲裔男子，突然用鐵錘打破店鋪的櫥窗，偷走鑽石及手鐲等珠寶，當時有在場的市民表示，突然聽到ㄧ聲巨響，以為是交通意外。

其後到店鋪外ㄧ看，才知道是打劫，警方表示，損失總值約8萬7千元。

珠寶店的負責人接受本台電話訪問時透露，案發時她與ㄧ名首飾師傅都在店中，損失的主要是鑽石，實際的損失仍在點算中。

珠寶店負責人說：”我當時剛剛在首飾櫃後方，師傅都是在裡面，我出來都要幾分鐘，幾秒鐘， 但他們快手，幾秒鐘就走了，他走了沒有進來，就沒有那麼怕。”

負責人透露，她見到賊人的外貌，店鋪有設置閉路電視，已經將所有線索交給警方處理。

案發現場是天后廟街與Washington街交界，平日總是人來人往，負責人指 案發當日正是雨天，行人比較少。

珠寶店負責人說：”匪徒都不理了，他們想從哪裡偷就從哪裡，都沒辦法了 防不勝防。”

在華埠的中央警局表示，現階段正在調查各種從現場取得的錄影片段。

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