Sterling珠寶商涉性騷擾醜聞 數萬僱員興訟

擁有1,500多家分店的珠寶連鎖店Sterling Jewelers公司,被近7萬名以前和現在的僱員告上法庭,他們指控這家公司的男主管性騷擾女性下屬,甚至有性攻擊和強暴等行為,並且還違反工資法和民權法,公司方面則否認。

擁有Kay Jewelers和Jared等珠寶連鎖店的Sterling Jewelers公司,被6萬9,000多名現在和過去的僱員告上法庭,官司從2008年開始,但一直沒有結果,目前正在庭外調解過程中,也因為庭外調解,和官司有關的文件一直都沒有公佈。

但在華盛頓郵報的要求下,上個星期天法官下令公佈了和這起集體訴訟有關的1,300頁文件 ,這些文件披露控告這家公司的大多數是女性職員,官司涉及男女同工不同酬、女職員難以獲得升職,以及男性主管對女性下屬的性騷擾 ,有時甚至是性攻擊和強暴,還有公司對投訴不做積極處理等。

控方律師指出,Sterling Jewelers公司涉及違反工資法和人權法,以及性別歧視等。

Sterling公司發表聲明說,許多指控歪曲事實,而且大多數個案都是幾十年前發生的事。

Sterling公司有107年歷史,總部在俄亥俄州的Akron市,目前有1,500多家分店,僱員18,000多名,2015年盈利達60億美元。

