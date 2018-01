By

【i-CABLE】

5名持械匪徒闖入巴黎一間酒店,打劫酒店內的珠寶店,估計損失價值500多萬美元珠寶首飾。 5名持槍及斧頭等武器的匪徒,星期三晚闖入巴黎旺多姆廣場一間高級酒店,打劫酒店一樓的珠寶店,打破櫥窗,搶走鑽飾,現場報稱曾傳出槍聲,事件中沒有人受傷。 3名匪徒其後被趕到的警員被捕,兩人從後門逃走,警方事後封鎖現場調查,追捕在逃疑犯,劫案中失物並未起回。

