JetBlue調高寄艙行李收費 其他航空公司料倣效

JetBlue航空宣布,將會調高寄艙行李和更改機票的費用,業界估計JetBlue此舉,有可能引發其他公司也調高收費。

JetBlue已將新收費上載網站,將適用週一或以後訂購的所有機票。

購買最廉價機票的旅客,寄艙行李首件收費30元,第二件收費40元,升幅為5元。

美利堅航空(American)、達美航空(Delta)和聯合航空(United),首件寄艙行李收費是25元,第二件是35元,如果是尊貴旅客或使用航空公司附屬信用卡訂票的旅客則享折扣優惠。

目前,只有西南航空(SouthWest)仍容許旅客可免費寄艙兩件行李。

另外,JetBlue也調高超重或大件行李的收費,由每件100元升至150元,一些體育用品,如滑板和單車的收費也會調漲。

機票價值如果是200元或以上,旅客在更改或取消行程時,將要支付200元費用,較之前的150元貴了50元,但購買貴價機票的旅客可豁免收費。

目前只有西南航空不收取相關費用。

去年,美國的航空公司從收取寄艙行李和更改機票的費用上,獲得74億元收入。

