By

【KTSF 陳令楠報導】

一架從紐約甘迺迪國際機場飛往舊金山國際機場的JetBlue飛機,週二晚在飛行途中起火,被迫在密歇根州緊急降落,機上無人受傷。

這架飛機週三凌晨抵達舊金山,有乘客講述事件的經過。

乘客Kailey Honniball說:”這是很嚇人的情況,你處於震驚中,卻甚麼都做不了,我無法用言語形容,事情就這樣發生了。”

機上載有158名乘客,飛機起飛後,有乘客發現機艙行李起火,機組人員將火撲滅,隨後,機師決定在在密歇根州Grand Rapids機場緊急降落。

機場工作人員檢查過飛機,確保無其他安全問題後,飛機才可重新出發。

JetBlue發表聲明,解釋事件起因是一件隨身行李內的電子設備鋰電池起火,並發出煙霧,行李內裝有手提電腦。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。