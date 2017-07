By

【KTSF 劉瑩報導】

在加勒比海的聖馬丁島,來自新西蘭的一名女遊客在觀看飛機起飛時,被引擎氣流吹撞到牆上身亡。

事發於星期三晚在聖馬丁島上臨近海灘的朱莉安娜國際機場,該機場由於特殊地理位置的原因,飛機升降時都會以極低的高度掠過地面,一度被笑稱為”剃頭機場”,每年都會吸引大批遊客前往。

儘管機場的圍欄上有警告提示,不要靠近飛機引擎噴氣的區域,但仍有不少人不加理會。

根據聖馬丁島警方表示,57歲來自新西蘭的女死者,當時和其他遊客正站在機場圍欄上觀看飛機起飛,被一架客機引擎噴出的氣浪,重重吹撞到一道牆,送院後,因傷勢嚴重不治身亡。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。