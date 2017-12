耶路撒冷為以巴和平關 觸動整個伊斯蘭世界神經

By

【KTSF 黃候彬報導】

自從二此大戰後,西方同意以色列在巴勒斯坦人已世居二千年的土地上,以色列復國以來,耶路撒冷不但是以巴戰爭與和平的關鍵,也觸動整個伊斯蘭世界的神經,對中東局勢有極重大的影響。

耶路撒冷有聖城稱號,是猶太教、天主教、 基督新教與伊斯蘭教的共同聖地,自以色列復國以來,耶路撒冷西區屬於猶太人所有,而東區就是巴勒斯坦人的地盤。

以色列在1967年向阿拉伯世界發動6日戰爭,佔領了耶路撒冷東區,引發了巴勒斯坦人的多次反抗運動,克林頓政府成功推動以巴雙方和解,隨後奧巴馬政府支持以巴透過談判,令巴勒斯坦建國,與以色列和平共存。

由於巴勒斯坦人堅持以東耶路撒冷為首都,無法令以色列認同,加上納坦也胡政府堅持在耶路撒冷東區擴建猶太屯墾區,令以巴和談陷入僵局。

巴勒斯坦自治政府索性轉向尋求聯合國的承認,事實上一直以來,聯合國眾多成員國並不認同以色列對巴勒斯坦的佔領,近年來已大大增強接納巴勒斯坦的地位。

特朗普上台後偏坦以色列,因而宣布脫離聯合國教科文組織,現在更宣布將美國大使館搬到耶路撒冷,他聲稱此舉符合現實,是基於美國國會在1995年通過法案,承認耶路撒冷是以色列首都,但歷界美國政府都怕引來中東動蕩,而沒有落實決議,反而六度簽署豁免令,暫緩搬遷美使館到耶路撒冷。

特朗普在6月時也簽署一次豁免令,他週三改變立場,但無說明美使館從特拉維夫搬去耶路撒冷。

有分析指出,事情十分複雜,因為要選擇地點,要興建使館大樓,並要作出保安規劃,可能需要幾年時間才成事,但對中東局勢的衝擊就是即時見功的。

資深埃及外交官Amir Moussa說:”沙達總統常說,美國掌握中東和平九成九的牌,因此美國應領導中東和平程序,現在特朗普若真的行這一步,便會毀了美國有助中東和平的最後一張牌。”

特朗普在耶路撒冷地位問題上改變立場,國際社會都極表關注,土耳其就警告美國此舉觸及伊斯蘭世界的底線,約旦也強調特朗普此舉會衝擊中東以至世界的和平,就連羅馬天主教宗都不主張改變耶路撒冷現狀。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。