耶路撒冷為以巴和平關 觸動整個伊斯蘭世界神經

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【KTSF 黃候彬報導】

自從二此大戰後，西方同意以色列在巴勒斯坦人已世居二千年的土地上，以色列復國以來，耶路撒冷不但是以巴戰爭與和平的關鍵，也觸動整個伊斯蘭世界的神經，對中東局勢有極重大的影響。

耶路撒冷有聖城稱號，是猶太教、天主教、 基督新教與伊斯蘭教的共同聖地，自以色列復國以來，耶路撒冷西區屬於猶太人所有，而東區就是巴勒斯坦人的地盤。

以色列在1967年向阿拉伯世界發動6日戰爭，佔領了耶路撒冷東區，引發了巴勒斯坦人的多次反抗運動，克林頓政府成功推動以巴雙方和解，隨後奧巴馬政府支持以巴透過談判，令巴勒斯坦建國，與以色列和平共存。

由於巴勒斯坦人堅持以東耶路撒冷為首都，無法令以色列認同，加上納坦也胡政府堅持在耶路撒冷東區擴建猶太屯墾區，令以巴和談陷入僵局。

巴勒斯坦自治政府索性轉向尋求聯合國的承認，事實上一直以來，聯合國眾多成員國並不認同以色列對巴勒斯坦的佔領，近年來已大大增強接納巴勒斯坦的地位。

特朗普上台後偏坦以色列，因而宣布脫離聯合國教科文組織，現在更宣布將美國大使館搬到耶路撒冷，他聲稱此舉符合現實，是基於美國國會在1995年通過法案，承認耶路撒冷是以色列首都，但歷界美國政府都怕引來中東動蕩，而沒有落實決議，反而六度簽署豁免令，暫緩搬遷美使館到耶路撒冷。

特朗普在6月時也簽署一次豁免令，他週三改變立場，但無說明美使館從特拉維夫搬去耶路撒冷。

有分析指出，事情十分複雜，因為要選擇地點，要興建使館大樓，並要作出保安規劃，可能需要幾年時間才成事，但對中東局勢的衝擊就是即時見功的。

資深埃及外交官Amir Moussa說：”沙達總統常說，美國掌握中東和平九成九的牌，因此美國應領導中東和平程序，現在特朗普若真的行這一步，便會毀了美國有助中東和平的最後一張牌。”

特朗普在耶路撒冷地位問題上改變立場，國際社會都極表關注，土耳其就警告美國此舉觸及伊斯蘭世界的底線，約旦也強調特朗普此舉會衝擊中東以至世界的和平，就連羅馬天主教宗都不主張改變耶路撒冷現狀。

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