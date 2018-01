加州州長布朗發表任內最後州情咨文（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

州長布朗週四發表他第二個任期內最後一次州情咨文,關注氣候變化以及基建投資成為演講焦點。

布朗週四發表這個任期內最後一次州情咨文,形容加州是全美機會與希望之明燈,加州不會在特朗普總統及國會共和黨人面前退縮,加州會在氣候變化 、健保及協助無證人士等多方面,強衛捍衛加州的立場,絕不逆轉 。

但他也提醒大家不要忘記,加州經歷過的經濟危機,而當前的氣候變化,還有戰爭也將會威脅加州。

布朗還為他的兩大備受爭議的基建項目辯護,即修建洛杉磯到舊金山的高鐵,以及北水南調項目,尤其高鐵項目的資金已高漲至30億元。

布朗說:”困難在挑戰我們,但他們不能令我們停止不前,不論是建設道路、鐵路、水庫、可再生能源或零碳排汽車,加州正在引領全美的步伐。”

加州去年經歷多起嚴重山火,焚毀幾千棟房屋,布朗在演說中呼籲森林管理專家及科學家應一起努力尋找減少森林火災的辦法。

布朗說:”透過必要的消防力量及通訊系統警告,告知居民即將來臨的危險,我們也要更有智慧地管理我們的森林和土地。”

布朗還提到,加州自2011年起經濟明顯有改善,當時州府面臨270億元財赤,失業率高達12%,而現今的預算則有60億元盈餘,不過他也再次警告,加州仍應為無法預知的未來而儲蓄,而不是花錢。

布朗第一次擔任州長是1975到1983年,2011年再度當選並連任,本屆任期將於今年11月大選後結束。

