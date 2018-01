By

【KTSF 江良慧報導】

加州州長布朗週三公佈他任內最後一份總值1,900億的財政預算案,雖然加州現時經濟強勁,但布朗警告說,經濟衰退總是會難以避免,所以建議預留約50億元盈餘作儲備。

州長週三公佈的財政預算,一般基金增加至1,317億,比去年增加 5%,預計將有60億元盈餘。

他希望把當中的50億元放入雨天基金,為日後緊日子做準備。

預算案提出新網上社區大學,並同時對州大和加大系統增加撥款3%,但他預期加州財政前景不明朗。

他表示,對娛樂大麻稅收沒太大期望,也相信國會會削減像Medi-Cal之類的社會服務撥款。

今年是布朗任期最後一年,他不肯猜測誰會接替他,但他就奉勸繼任人為即將到來的衰退做準備。

