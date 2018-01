陳楷雯弟弟也是花滑好手 同為夢想奮鬥（視頻）

By

【KTSF 萬若全報導】

15歲的佛利蒙(Fremont)居民陳楷捷,在美國花式滑冰錦標賽少年雙人組比賽中拿下銀牌,陳楷捷的姐姐是陳楷雯,陳家可說是一門雙傑。

正當眾人的目光擺在陳楷雯獲選代表美國出征冬奧,弟弟陳楷捷也很爭氣,在1月2日聖荷西舉辦的美國花式滑冰錦標賽少年雙人組(Novice Dance)與搭檔Gianna Buckley奪下銀牌。



陳楷捷9歲正式學滑冰,跟姐姐陳楷雯比起來起步算晚,有個明星光環的姐姐,陳楷捷坦承壓力很大。



陳楷捷說:”以前我總是覺得在姐姐的陰影下,做單人表演總是姐姐怎樣,姐姐怎樣,我現在換了雙人,我就是想要跟姐姐一樣好,雙人的時候要跟姐姐一樣好。”

不過從單人改成專攻雙人組,陳楷捷也滑出了自信,他說現在要加強的是訓練體能。

陳楷捷說:”我現在做跳躍有時候很難,因為我不夠強壯,所以要練強壯一點。”

為了要接近夢想,陳楷捷知道他必須離家更遠,因此陳楷捷隻身前往底特律接受訓練。

陳楷捷說:”我現在在底特律,自己一個人,就是他們的教練很強,美國最好的都在那裏。”

陳楷捷這次藉著在灣區比賽,回家跟家人團聚兩個星期,下星期又要回到東岸繼續接受訓練,一家人分隔兩地的生活,一切都是為了奧運夢。

陳楷捷說:”看可不可以,可能4年8年看看*

