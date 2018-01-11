陳楷雯弟弟也是花滑好手 同為夢想奮鬥（視頻）

By

【KTSF 萬若全報導】

15歲的佛利蒙（Fremont）居民陳楷捷，在美國花式滑冰錦標賽少年雙人組比賽中拿下銀牌，陳楷捷的姐姐是陳楷雯，陳家可說是一門雙傑。

正當眾人的目光擺在陳楷雯獲選代表美國出征冬奧，弟弟陳楷捷也很爭氣，在1月2日聖荷西舉辦的美國花式滑冰錦標賽少年雙人組（Novice Dance）與搭檔Gianna Buckley奪下銀牌。



陳楷捷9歲正式學滑冰，跟姐姐陳楷雯比起來起步算晚，有個明星光環的姐姐，陳楷捷坦承壓力很大。



陳楷捷說：”以前我總是覺得在姐姐的陰影下，做單人表演總是姐姐怎樣，姐姐怎樣，我現在換了雙人，我就是想要跟姐姐一樣好，雙人的時候要跟姐姐一樣好。”

不過從單人改成專攻雙人組，陳楷捷也滑出了自信，他說現在要加強的是訓練體能。

陳楷捷說：”我現在做跳躍有時候很難，因為我不夠強壯，所以要練強壯一點。”

為了要接近夢想，陳楷捷知道他必須離家更遠，因此陳楷捷隻身前往底特律接受訓練。

陳楷捷說：”我現在在底特律，自己一個人，就是他們的教練很強，美國最好的都在那裏。”

陳楷捷這次藉著在灣區比賽，回家跟家人團聚兩個星期，下星期又要回到東岸繼續接受訓練，一家人分隔兩地的生活，一切都是為了奧運夢。

陳楷捷說：”看可不可以，可能4年8年看看*

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。