【KTSF 崔凱橋報導】

連鎖百貨公司JC Penney週五早上宣布計劃在未來幾個月關閉多達140間店鋪,以及兩個貨品分發中心。

從2012年起,JC Penney的銷售和利潤開始下降,上年第4季的業績下跌0.7%,JC Penney表示,關閉店鋪,目的是能夠投放更多資源在該公司

網上購物平台,從而提高競爭力。

JC Penney暫未對外公布裁員數目,但表示會為6,000名全職員工提供自願提早退休保障,此計劃預計可節省兩億美元的支出及成本。

JC Penney預計3月中宣布將會結業的分店地點。

