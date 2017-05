By

【KTSF 崔凱橋報導】

特朗普總統女婿Jared Kushner的妹妹在剛過去的週末現身北京,為家族企業舉行投資移民說明會,鼓勵中國民眾投資,換取美國身份。

Kushner的妹妹Nicole週六現身北京一間高級酒店,為Kushner家族在新澤西州進行的大樓開發工程集資1.5億美元。

該活動的廣告還以投資移民美國為號召,稱投資超過50萬美元,就可以移民美國,也就是所謂的EB-5簽證,而EB-5目前在國會正受到抨擊。

目前是總統高級顧問的Jared Kushner透過律師發表聲明表示,目前並沒有參與家族企業營運。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。