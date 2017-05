日本出動出雲號軍艦 護航美國補給艦到四國外海

By

【KTSF 吳倩妤報導】

日本二戰後最大型軍艦出雲號直升機護衛艦為美軍補給艦護航,是日本新安保法去年實施以來首項任務。

出雲號早上由神奈川橫須賀基地出發,下午抵達房總半島對開水域,與美軍補給艦匯合,出雲號會一直護送補給艦至四國外海一帶,全程需時約兩天。

補給艦據報會為部署在朝鮮半島附近水域的船艦,包括航空母艦卡爾文森號戰鬥群提供燃料等支援。

這次是日本海上自衛隊首度執行新安保法案中新增的「武器等防護」任務,即是在部隊演習之外,部署戰艦護衛美國軍艦,這類任務必須由美軍提出申請,並經日本防衛大臣批准。

安倍晉三政府去年3月強行通過新安保法案,解禁集體自衛權,由以往在直接遇襲才可動武,變成只要日本政府認為國家處於危急關頭,或是美國等盟友有危險,自衛隊就能在正當防衛下使用武器,支援盟國軍隊。

日本傳媒指日方護送美軍補給艦旨在顯示日美同盟牢不可破,加強制衡北韓。

不過有評論質疑行動是否必要,亦憂慮日本政府會無止境擴大防護美軍艦隻任務的範圍。

