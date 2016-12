By

日本防衛大臣稻田朋美到靖國神社參拜,引來中國和南韓的抗議。

稻田朋美陪同首相安倍晉三結束珍珠港訪問,返回東京後翌日,來到靖國神社。稻田在三年前出任行政改革大臣時,已經以內閣成員身分到靖國神社參拜,但出任防衛大臣後則屬首次。

她以自己官職在參拜名錄上登記,獻上祭祀費。稻田朋美稱,是懷著建構日本及世界和平的想法,來到參拜。她又指不想被視為忘恩負義的人,希望區內國家理解她尊敬、追悼的用意。

中方向日本提出嚴正交涉。南韓外交部同日傳召,日本駐韓代理公使丸山浩平抗議,南韓外交部批評稻田的做法令人憤慨,日本必須以實際行動反省歷史,才能贏得周邊國家的信任。

