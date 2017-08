日本首相安倍晉三改組內閣 河野太郎接任外相

By

日本首相安倍晉三改組內閣,出身政治世家的河野太郎接替岸田文雄出任外相,安倍晉三表示,完全信任河野太郎有能力處理與中美等國家的外交,又強調河野太郎在歷史認識問題上,與其他內閣成員一樣。

第三次改組內閣只得五人留任,安倍晉三希望能帶來轉變,挽回低迷的民望,同時盼望閣員能盡快投入崗位,開展工作,不過新內閣仍有不少舊面孔,只有6人是新入閣。

副首相兼財相麻生太郎和內閣官房長官菅義偉,兩名政府核心人物繼續留任,前行政改革擔當相河野太郎出任外相,敢於批評安倍施政的前郵政相野田聖子出任總務相,是僅有的兩名女性閣員之一。

在釣魚島問題上立場強硬的小野寺五典再任防衛相,另一名前防相林芳正就出掌文部科學省,安倍形容內閣是實幹型的內閣,又為近日連串政治醜聞致歉。

新內閣較引人注目的是54歲的新外相河野太郎,其父河野洋平發表的「河野談話」,承認日軍在二戰中曾強徵慰安婦,安倍指完全信任河野太郎的外交能力,在歷史認識問題上,安倍就如此說,安倍原本希望挽留岸田文雄繼續出任外相,惟岸田去意已決,轉任自民黨政務調查會長,外界相信岸田正為日後競逐黨總裁以至首相鋪路。

