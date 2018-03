By

i-CABLE

日本九州鹿兒島新燃岳火山噴出大量火山灰,至少65班鹿兒島升降的航班取消,其中香港快運原定星期三來往香港及鹿兒島之航班。

大量火山灰及濃煙噴上半空,估計高達數千米,當地傳媒指這次是新燃岳7年來最大型火山爆發。

日本氣象廳將警戒級別維持第3級,警告火山口直徑3公里範圍內或會有噴石,提醒民眾避免接近。

新燃岳火山月初開始有小型噴發,當局預計爆發會持續數日。

