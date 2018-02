By

日本宮內廳宣布,日皇明仁的孫女真子公主原訂今年舉行的婚禮,將推遲至2020年。

26歲的真子公主與交往五年的大學同學小室圭,去年宣布今年結婚,宮內廳指婚禮押後是因為二人沒充足時間為結婚儀式及婚後生活做準備。

有日本傳媒早前報道,小室圭的母親有債務問題,欠債超過400萬日圓。

宮內廳指推遲婚禮與坊間報道無關,指兩人對結婚意願沒有改變。

按日本皇室傳統,女性皇室成員一旦下嫁平民,必須放棄皇室頭銜。

