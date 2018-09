By

風暴”飛燕”吹襲日本期間,最少導致11人死亡,超過600人受傷。

京都約有160名小學生因為風暴吹襲時塌樹、阻塞道路,一度滯留郊區的野外考察中心,其中兩人發燒,上午由直升機送院。

風暴亦令部份文化建築受損,列入世界文化遺產名錄的京都西本願寺一段3米高圍牆倒塌,被譽為日本國寶之一位於滋賀的彥根城部份牆壁外層懷疑抵受不住強風剝落。

