日本富豪成SpaceX首位繞月飛行民間乘客

By

【i-CABLE】

日本富豪前澤友作將會成為全球首位繞月飛行的太空旅客,他暫定會在5年後乘坐SpaceX打造的火箭,繞月飛行近一星期,他還計劃邀請數位藝術家一同升空。

日本商人前澤友作,這日在火箭製造廠宣布他的「繞月」旅行計劃。

前澤說自幼便愛上月球,希望透過這趟太空旅行,探索如何讓世界變得和平。

這名首位繞月飛行的太空旅客,最快會於2023年乘搭美國民營航天企業SpaceX研發的”大獵鷹火箭”出發。

全長118米的可回收火箭仍在研發階段,單是造價已高達50億美元。前澤更買下乘客艙內所有座位,說會邀請他喜愛的6至8位藝術家一同升空,展開長約一星期的繞月飛行之旅,但不肯透露旅費價錢。

42歲的前澤,90年代由樂團鼓手轉行創業,十四年前創辦的網購平 Zozotown,現在已發展成日本最大的時尚購物網。

財經雜誌《福布斯》估計,前澤身家29億美元。在日本富豪榜排名第18位的他亦喜好收藏藝術品,去年5月曾以逾1億美元,於蘇富比拍賣行投得一幅當代塗鴉畫作,創下美國藝術家作品拍賣價最高紀錄。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。