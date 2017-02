日本政府為促消費 員工每月最後週五可提早下班

By

【i-CABLE】

日本政府為了促進消費,鼓勵僱主在每月最後一個星期五讓員工在下午3時下班。

提早數小時下班,對受薪人士是好消息。他們可選擇逛街購物、聚餐,還是趁周末短途旅遊。日本本星期起推行「獎賞星期五」,讓員工在每月最後一個星期五提早在下午3時下班,約四千間零售及服務業商戶也會推出各種優惠,以增加生意額。

除了振興經濟,參加計劃的公司期望可以讓員工放鬆一下,加強工作效率。日本以工時長見稱。2015年有調查發現,國民平均只能放到一半年假,不時傳出有員工過勞死亡,或工作壓力大而自殺。不過實施計劃的首日,只有120間公司推行。亦有員工擔心星期五的工時減少,變相增加其餘四天的工作量。

至於僱員提早下班會否外出消費?調查指出,逾三成受訪者表示只會回家休息。

雖然反應好壞參半,但南韓計劃仿效,鼓勵業界每月指定一個星期五為家庭日,提早兩小時下班,讓員工與家人外出聚餐,促進內需。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。