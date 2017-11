不滿慰安婦像列舊金山財產 大阪宣布終止姊妹市關係（視頻）

By

【KTSF 吳宇斌報導】

日本政府週五對舊金山將慰安婦雕像納入市府管理的財產表示強烈遺憾,日本大阪市宣布,終止和舊金山60年的姊妹城市關係。

日本大阪市市長吉村洋文表示,舊金山把早前設立的慰安婦像納入市府物業的決定,破壞了兩個城市之間的信賴關係,決定終止兩地的姊妹城市關係,不再為兩地之間的私人組織文化交流提供資金。

日本內閣官房長官菅義偉表示,舊金山的決定挑戰日本政府的立場,令人非常遺憾,並表示類似的雕像在不同國家設立,妨礙了日本和韓國在2015年達成解決歷史爭端的協議。

根據2015年日本與韓國達成的慰安婦協議,日本政府向韓國受害者賠償10億日元,約900萬美元,並且雙方承諾要避免雙方敵對的行動。

菅義偉並批評韓國國會在當地時間週五通過立法,將8月14日定為韓國慰安婦紀念日,違反2015年協議精神,日本政府已經提出抗議。

坐落在舊金山聖瑪麗廣場的慰安婦銅像,在加州華人、韓國人和菲律賓人社區推動下建造,在9月22日已經對公眾開放。

