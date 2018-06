By

【i-CABLE】 日本富山市一名男子,週二用刀襲擊警員再搶走警槍,殺死兩人,另一人重傷,疑犯被捕。

警方表示,一名男子當地下午約2時,在富山市警局用刀襲擊兩名警員,其中一名警員被刺死、另一人重傷。

兇徒搶走一支警槍,再走到附近一間小學,槍殺一名保安。

警員趕到槍傷疑犯,正調查他犯案動機。

