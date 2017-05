By

【i-CABLE】

日本政府內閣提出特例草案,容許日皇明仁退位,將呈交國會審議。

83歲的日皇明仁曾暗示,自己年事已高,難以履行公務。政府去年開始研究退位方案,內閣星期五通過僅適用於明仁的特例草案,提到國民理解明仁的心情,支持他退位。

當地傳媒報道,一旦正式頒布法例,明仁將於3年內退位,稱號改為「上皇」,由皇太子德仁親王繼承皇位。

